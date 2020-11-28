Более 1300 британцев получили ошибочный результат теста на ковид из-за сбоев в системе

Ошибка произошла из-за проблем с химикатами, которые использовали для тестирования.

Из-за ошибки в государственной системе тестирования и отслеживания более 1300 британцев получили ошибочный положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.

Тесты были проведены в период с 19 по 23 ноября. Ошибка произошла из-за проблем с химикатами, которые использовали для тестирования.

Людей проинформировали о ситуации, им пришлось сдать еще один тест.

Систему тестирования Департамента здравоохранения Великобритании критиковали и раньше из-за сбоев в ее работе в начале этого года.

Например, в сентябре из нее на несколько дней исчезли почти 16 тысяч положительных случаев.

Британское правительство признает, что система работает не должным образом.

Напомним, в Великобритании со 2 декабря прекращают национальную изоляцию от COVID-19 и вводят более жесткие, чем раньше, многоуровневые региональные ограничения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна столкнулась с тяжелой зимой, но меры, принятые для замедления распространения коронавируса, предотвратили перегрузку национальной службы здравоохранения.