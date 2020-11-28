В Донецкой области задержали военного, который избил и поджег своего сослуживца

Солдата доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

Правоохранители Донецкой области задержали военнослужащего, который избил своего сослуживца, отобрал у него деньги, облил горючей жидкостью и поджег.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставлены в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего задержали по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в октябре солдат одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области умер вследствие нанесения ему удара другим военнослужащим той же части.