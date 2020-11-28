В Донецкой области задержали военного, который избил и поджег своего сослуживца

Солдата доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

В Донецкой области задержали военного, который избил и поджег своего сослуживца
Фото: president.gov.ua

Правоохранители Донецкой области задержали военнослужащего, который избил своего сослуживца, отобрал у него деньги, облил горючей жидкостью и поджег.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставлены в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего задержали по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в октябре солдат одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области умер вследствие нанесения ему удара другим военнослужащим той же части.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
В Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахтеВ Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахте
Бессимптомное течение коронавируса – основные признакиБессимптомное течение коронавируса – основные признаки
Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осениАлена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени
Блок рекламы


Похожие новости
Двоих врачей задержали в Киеве на получении взятки за присвоение группы инвалидности
В Одесской области 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало рукуВ Одесской области 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало руку
В Днепре задержали фигуранта заказного убийства бизнесмена из Первомайска, которое произошло 13 лет назадВ Днепре задержали фигуранта заказного убийства бизнесмена из Первомайска, которое произошло 13 лет назад
Полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской областиПолиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской области
Из-за инцидента в военном госпитале во Львовской области эвакуировали 21 пациентаИз-за инцидента в военном госпитале во Львовской области эвакуировали 21 пациента
В Дарницком районе задержали 20-летнего закладчика наркотиков (фото)В Дарницком районе задержали 20-летнего закладчика наркотиков (фото)
В Донецкой области из-за прорыва не работает водопровод "Горловка-Торецк"В Донецкой области из-за прорыва не работает водопровод "Горловка-Торецк"
В Германии задержали подозреваемых в краже из сокровищницы в ДрезденеВ Германии задержали подозреваемых в краже из сокровищницы в Дрездене
На границе задержали мужчину, везшего в РоSSию 11 кг наркотиков в баке автоНа границе задержали мужчину, везшего в РоSSию 11 кг наркотиков в баке авто
Полиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторанеПолиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторане
Последние новости
Подгружаем последние новости