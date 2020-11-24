Украинский фильм победил на фестивале документального кино в Италии

"Этот дождь никогда не закончится" Алины Горловой - лучший полнометражный фильм основного конкурса.

Украинский фильм победил на фестивале документального кино в Италии
Кадр з фільму "Цей дощ ніколи не закінчиться"
Фото: IDFA

Лента украинского режиссера-документалиста Алины Горловой "Этот дождь никогда не закончится" отмечена наградой "Лучший полнометражный документальный фильм" на кинофестивале Festival dei Popoli во Флоренции.

Об этом сообщается на странице кинофестиваля в фейсбуке.

Кинофестиваль в этом году состоялся онлайн из-за пандемии Covid-19.

"Этот дождь никогда не закончится" создан в совместном производстве Украины, Латвии, Германии и Катара. Фильм рассказывает о беженцах из Сирии, которые живут в Украине. Сбежав от одной войны, они попали в страну, где начинается другая. Сын главного героя становится волонтером Красного Креста на территории боевых действий.

Алина Горлова - режиссер, автор фильмов "Явных проявлений нет" и "Холодный яр".

Напомним, лента принимает также участие в конкурсе Competition for First Appearance кинофестиваля IDFA в Нидерландах, где участвуют дебютные ленты режиссеров.

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