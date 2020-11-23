В Киеве за минувшие сутки госпитализировали 112 пациентов с ковидом - это самый высокий показатель за время эпидемии

Всего за воскресенье обнаружили 1 212 новых заболевших, 20 человек умерли. Выздоровели два человека.

В Киеве за минувшие сутки госпитализировали 112 пациентов с ковидом - это самый высокий показатель за время эпидемии
Фото: Макс Требухов

В Киеве за 22 ноября госпитализировали самое большое за все время количество пациентов с коронавирусом - 112.

За воскресенье обнаружили 1 212 новых инфицированных, 20 человек умерли, выздоровели два человека. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, говорится на странице КГГА в Telegram.

"В стационарах лечатся 2 069 больных коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1 092 человека", - добавил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев. Общее количество заболевших в Киеве - 60 218, выздоровели 29 744 человека. Зафиксировано 1 143 летальных исхода.

Кличко добавил, что по состоянию на 23 ноября из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты 8 школ и 4 детсада.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заполненность коек для больных коронавирусом в больницах в целом по Украине составляет 52%. Всего для них отведено 53 445 койкомест.

В то же время по состоянию на начало ноября только 20 тысяч коек были обеспечены кислородом, в котором часто нуждаются больные ковидом в среднем и тяжелом состояниях.

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