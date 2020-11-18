Во Львове скончалась одна из легендарных сестер Байко

Марии Байко было 89 лет.

Во Львове скончалась одна из легендарных сестер Байко
Фото: facebook.com/volodymyr.odrekhivskyi

На 90-м году жизни скончалась выдающаяся украинская певица, народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии им. Н. Лысенко, одна из легендарного трио сестер Байко (Нина, Мария, Даниила) Мария Байко.

Об этом сообщил ее сын, ректор Львовской национальной академии искусств Владимир Одреховский.

"Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко", - написал он в фейсбуке 18 листопада.

Мария Байко - украинская концертно-камерная певица (лирическое сопрано). Родилась в 1931 году на Лемковщине. Выступала в трио сестер Байко. Народная артистка Украины, с 1982 года - профессор кафедры сольного пения Львовской консерватории им. Николая Лысенко.

Выступала с сольными концертами и как солистка Львовской филармонии в составе трио сестер Байко в Украине, республиках бывшего СССР, в Европе, США, Канаде. В ее репертуаре были украинские народные песни, романсы Лысенко, Людкевича, Кос-Анатольского, Фильц, Барвинского.

Как солистка Мария Байко записала три пластинки: "Співає Марія Байко", "Пісні Франкового краю", "О, не забудь" (старинные романсы), компакт-диск "Співаночки мої", с сестрами Байко - пять пластинок и компакт-диск "Співають сестри Байко".

Отмечена многочисленными государственными наградами. Лауреат Шевченковской премии и ордена княгини Ольги.

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