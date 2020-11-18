В Германии задержали подозреваемых в краже из сокровищницы в Дрездене

Задержанные - граждане Германии. Кроме кражи, еще их подозревают в двух поджогах.

В Германии задержали трех подозреваемых в ограблении крупнейшей в Европе коллекции старинных ювелирных изделий "Зелёные своды" (Gr?nes Gew?lbe) в Дрездене.

Об этом сообщает DW со ссылкой на местную полицию.

Спецоперацию проводили в Берлине. В ней приняли участие более 1600 сотрудников полиции. Всего они обыскали 18 объектов, среди которых 10 квартир, а также гаражи и автомобили.

Цель спецоперации - задержание подозреваемых и поиск "похищенных произведений искусства, а также доказательств, таких как носители информации, одежда и инструменты", пояснили в полиции.

Задержанные - граждане Германии. Кроме кражи, еще их подозревают в двух поджогах.

Напомним, 25 ноября 2019 года в Дрездене неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зелёные своды", предварительный ущерб составил миллиард евро.

По версии следствия, около 5 утра по местному времени грабители подожгли электрощитовую под мостом Августа Сильного, которая отвечала за подачу электроэнергии в "Зелёные своды" и другие музеи. После этого преступники проникли в здание и украли драгоценности, при этом не трогали ни дорогие картины, ни другие предметы искусства.