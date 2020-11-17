В Киеве от коронавируса за сутки умерли 11 человек

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 879 новіх случаев заболевания COVID-19. 11 человек за сутки скончались от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, – крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве еще 879 больных. Это при том, что в выходные, как правило, выявляют меньше инфицированных. Поскольку работают не все лаборатории. Умерли 11 человек. Всего от коронавируса в столице 976 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 51 499”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, среди выявленных за минувшие сутки инфицированных коронавирусом: 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 28 девочек от девяти месяцев до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 24 мальчика от трех до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медики.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки восемь человек. Всего коронавирус преодолели 18 767 жителей Киева .

Мэр столицы отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 125, в Оболонском – 115 и по 112 случаев – в Подольском и Соломенском районах.

“С ростом количества больных, соответственно, увеличивается и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2062 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 683 пациента. Кислородную поддержку получают 895 человек под аппаратами ИВЛ – 31 больной”, – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 9832 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Ранее KV сообщала, что Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.