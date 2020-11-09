Нападавшему из Кривого Рога объявили подозрение в умышленном убийстве и покушении

Прокуратура объявила подозрение в умышленном убийстве мужчине, который устроил резню в Кривом Роге, в результате которой погибли два человека, также известно о раненых.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры №3 гражданину, который в субботу напал на людей на улице, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 ноября в Кривом Роге 37-летний мужчина нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе восьмилетнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте, остальные находятся в больнице.

После совершенного нападавший был задержан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение в Кривом Роге проявлением терроризма.