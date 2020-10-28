Жителям пострадавшего от взрыва газа дома на Позняках не дали забрать из квартир крупногабаритное имущество, - депутат Киевсовета

Депутат Киевсовета Александр Пабат утверждает, что жителям пострадавшего от взрыва газа жилого дома по улице Соломии Крушельницкой не разрешили забрать из своих квартир крупногабаритное имущество. Вместо этого личные вещи якобы были просто выброшены на улице из окон здания.

Об этом идет речь в материале KV Отели для “коронавирусных”. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (19-25 октября 2020 года).

Депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) попросил начальника Управления по вопросам гражданской защиты населения КГГА Романа Ткачука пояснить, почему жителям пострадавшего от взрыва газа дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 отказали в просьбе забрать из квартир крупногабаритное имущество.

По информации депутата, жителям ранее обещали дать возможность забрать свои вещи по мере разборки конструкций дома. “Вместо этого личные вещи были просто выброшены на улицу из окон здания”, – отметил Пабат.

Депутат добавил, что некоторую часть вещей жителям пострадавшего дома все-таки вернули.