За неделю в Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИ

В столице за 43-ю неделю 2020 года зарегистрировано 10 804 больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 51,4%. Показатель заболеваемости составляет 364,1.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 33,6% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения”, – сказано в сообщении.

Уточняется,что за неделю заболели 4 955 детей (рост на 22,7%) и 5 849 взрослых (рост на 44,5%).

В структуре заболеваемости дети составляют 45,9%, в то время как неделей ранее – 49,9%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% – зарегистрировано 2492 случая.

В медицинские учреждения столицы за 43-ю неделю госпитализировано 35 человек, из них 14 – дети.

Напомним, в столице за минувшие сутки, 25 октября, коронавирус обнаружили у 308 человек. 15 больных умерли.

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