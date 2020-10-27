За неделю в Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИ

За неделю в Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИ

В столице за 43-ю неделю 2020 года зарегистрировано 10 804 больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 51,4%. Показатель заболеваемости составляет 364,1.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 33,6% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения”, – сказано в сообщении.

Уточняется,что за неделю заболели 4 955 детей (рост на 22,7%) и 5 849 взрослых (рост на 44,5%).

В структуре заболеваемости дети составляют 45,9%, в то время как неделей ранее – 49,9%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% – зарегистрировано 2492 случая.

В медицинские учреждения столицы за 43-ю неделю госпитализировано 35 человек, из них 14 – дети.

Напомним, в столице за минувшие сутки, 25 октября, коронавирус обнаружили у 308 человек. 15 больных умерли. 

Фото: открытые источники


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусомВсе врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусом
В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свинейВ Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней
В Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемииВ Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемии
В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)
Дело мужчины, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев", передали в судДело мужчины, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев", передали в суд
Блок рекламы


Похожие новости
Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек
В Киеве еще 308 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 308 человек заболели коронавирусом
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 10 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 10 человек
В Киеве за прошедшие сутки зарегистрировали больше всего смертей от коронавирусаВ Киеве за прошедшие сутки зарегистрировали больше всего смертей от коронавируса
Больницы для больных с ковидом заняты более чем на 60%, - МОЗБольницы для больных с ковидом заняты более чем на 60%, - МОЗ
За минувшие сутки в Киеве выявили 635 новых носителей коронавирусаЗа минувшие сутки в Киеве выявили 635 новых носителей коронавируса
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве на Аллее Небесной Сотни в КиевеПравоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве на Аллее Небесной Сотни в Киеве
На улице Соломенской в Киеве мать с ребенком выпали из окна 9-го этажаНа улице Соломенской в Киеве мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа
За неделю в киевских больницах для пациентов с COVID-19 произошли два самоубийстваЗа неделю в киевских больницах для пациентов с COVID-19 произошли два самоубийства
Последние новости
Подгружаем последние новости