Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)

Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)

Столичные патрульные ночью получили вызов на улицу Набережно-Корчеватскую. Заявительница сообщила, что неизвестные ей лица вылавливают рыбу сеткой. Полицейские обнаружили в лесу мужчину и женщину, которые занимались обработкой рыбы – африканского сома.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции Киева на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, прибыв на место вызова, патрульные взялись обследовать территорию. Вскоре инспекторы увидели нетипичную для ночного леса ситуацию: мужчина и женщина обрабатывали рыбу. 

Отмечается, что живая и уже обработанная рыба была повсюду: на земле, в ведрах, в ванночках и тазах.

Предварительно инспекторы установили, что рыба – африканский сом Клара, которого выловили в другом месте и, вероятно, привезли в лес грузовым фургоном. Никаких документов на рыбу супруги не имели, ее происхождение объяснить не могли.

Патрульные вызвали на место представителей Госрыбагентства, которые составили соответствующие административные материалы.

Как сообщает пресс-служба Госрыбагентства, вблизи залива Галерный в Голосеевском районе Киева был разоблачен гражданин, который незаконно приобрел 128 кг клариевого сома.

Напомним, в Кагарлыкском районе исчезла вода в колодцах ряда сел из-за уничтожения реки Сухой Кагарлык местными жителями. Эксперты считают причиной уничтожения реки создание местными жителями искусственных частных прудов. Также установлено, что в нарушение требований Земельного и Водного кодексов одним из местных сельсоветом были переданы в срочное платное пользование земельные участки (пастбища), на которых и находятся упомянутые водные объекты (пруды).

Фото: пресс-службы Патрульной полиции Киева.

Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)
Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)
Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)
Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)
Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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