В Киеве еще 308 человек заболели коронавирусом

В столице уже 34 362 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В Киеве еще 308 человек заболели коронавирусом
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 308 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день в столице уже 34 362 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет
  • 131 мужчина в возрасте от 18 до 91 лет
  • 4 девочки от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет.

Заболели, в частности, 13 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы попали 42 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

15 больных умерли за прошедшие сутки. Всего коронавирус унес жизни 699 киевлян. Выздоровели 5 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 11 749 киевлян.

Сегодня в столичных больницах лечатся 1 856 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. 463 пациента - в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Воспаление легких в столичных больницах лечат у 466 больных.

Фото: пресс-служба КГГА

Напомним, сегодня Украина вышла на 22 место в мире по количеству инфицированных ковидом. В течение 25 октября коронавирус обнаружили у 5 426 человек, выздоровели 1 029 человек.

24 октября в Украине коронавирус диагностировали у еще 6 тыс человек, 102 пациента умерли.

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