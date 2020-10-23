Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве на Аллее Небесной Сотни в Киеве

Задержанным оказался 21-летний студент одного из киевских вузов.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве на Аллее Небесной Сотни в Киеве
Фото: пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция Киева задержала мужчину, который справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы", - говорится в сообщении.

Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, вчера полиция открыла производство за хулиганство на Аллее Героев Небесной Сотни. По спецлинии 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

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