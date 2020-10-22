За минувшие сутки коронавирусом заразились 7 тысяч украинцев

За минувшие сутки коронавирусом заразились 7 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки выявили 7 053 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом. Об этом по состоянию на утро четверга, 22 октября, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 322 879 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 уже 6 043 человек, в том числе 113 за минувшие сутки. Вылечились - 134 898, среди которых 2 679 накануне. Активными больными остаются 181 938 пациентов.

Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

Как сообщалось, предыдущий антирекорд по коронавирусу был зафиксирован в Украине вчера. Тогда выявили 6719 новых случаев заболевания.



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