За минувшие сутки коронавирусом заразились 7 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки выявили 7 053 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом. Об этом по состоянию на утро четверга, 22 октября, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.



Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 322 879 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 уже 6 043 человек, в том числе 113 за минувшие сутки. Вылечились - 134 898, среди которых 2 679 накануне. Активными больными остаются 181 938 пациентов.



Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.



Как сообщалось, предыдущий антирекорд по коронавирусу был зафиксирован в Украине вчера. Тогда выявили 6719 новых случаев заболевания.

