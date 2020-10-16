За минувшие сутки от коронавируса в Киеве умерли 22 человека

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 455 киевлян. 22 человека умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 455 больных коронавирусом. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412”, – сообщил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших: 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет и 15 девочек от двух до 16 лет. А также 163 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и 16 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева .

“Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 88, в Дарницком – 64 и в Подольском районе – 62 случая”, – отметил Виталий Кличко.