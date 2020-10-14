В Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимации

Напавшего задержали, сейчас проводятся следственные действия.

В Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимации
Фото: Piter.tv

В Киеве с ножом напали на участника ООС. Парень находится в реанимации в критическом состоянии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киеве Виталий Кличко.

"Друзья! Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР"- молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО / ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - написал Кличко.

Как сообщили очевидцы происшествия, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам. Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею.

Парня забрала скорая, сейчас врачи борются за его жизнь.

По словам Кличко, напавшего задержали, сейчас проводятся следственные действия.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что напавший задержан по ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство. Завтра суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в сентябре в Киеве неизвестные избили бывшего политзаключенного Кремля Балуха. Он находится в больнице, уже пришел в себя и пытается говорить, но все еще остается очень слабым.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограблениеВ центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограбление
На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)
Сегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сетиСегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сети
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19
В Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавирусаВ Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавируса
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
В Киеве коронавирусом заболели еще 196 человекВ Киеве коронавирусом заболели еще 196 человек
За сутки в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавирусаЗа сутки в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавируса
На Оболонской набережной в Киеве появится пешеходный мост, который соединит ее с островом "Оболонский", - КличкоНа Оболонской набережной в Киеве появится пешеходный мост, который соединит ее с островом "Оболонский", - Кличко
В Киеве за сутки выявили 567 новых носителей коронавирусаВ Киеве за сутки выявили 567 новых носителей коронавируса
В Киеве отреставрировали старейший фонтан
Еще более 400 носителей коронавируса выявлено в Киеве за суткиЕще более 400 носителей коронавируса выявлено в Киеве за сутки
"Тарелку" на Лыбедской в Киеве внесут в реестр памятников архитектуры"Тарелку" на Лыбедской в Киеве внесут в реестр памятников архитектуры
Последние новости
Подгружаем последние новости