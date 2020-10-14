В Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимации

В Киеве с ножом напали на участника ООС. Парень находится в реанимации в критическом состоянии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киеве Виталий Кличко.

"Друзья! Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР"- молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО / ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - написал Кличко.

Как сообщили очевидцы происшествия, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам. Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею.

Парня забрала скорая, сейчас врачи борются за его жизнь.

По словам Кличко, напавшего задержали, сейчас проводятся следственные действия.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что напавший задержан по ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство. Завтра суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.