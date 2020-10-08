Киевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционно

Киевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционно

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с целью предотвращения заболеваний в коллективе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, руководство ВУЗа приняло решение перевести студентов на дистанционное обучени.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КНУ им. Тараса Шевченко.

Пресс-служба университета опубликовала распоряжения ректора КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского.

Согласно документу, деканы факультетов, директора институтов, колледжей и лицея с 8 до 23 октября 2020 года должны перевести обучение студентов с аудиторной формы на дистанционную. 

Также руководство университета должно организовать ежедневный мониторинг прибытия и наличия иностранных студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников.

Кроме того, ректор университета распорядился усилить пропускной режим в общежитиях, обеспечить в них санитарно-гигиенические мероприятия и мониторинг состояния здоровья жителей общежитий.

Также Леонид Губерский распорядился усилить ежедневную санитарную обработку помещений и территории университета и постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья сотрудников и обучающихся.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 октября, в Киеве было обнаружено 422 носителя коронавируса. При этом за сутки в столице умерло 11 человек с подтвержденным коронавирусом.

Фото: пресс-служба КНУ им. Шевченко.


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)
На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)
Столичные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщинаСтоличные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщина
В Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполненоВ Украине больше половины мест для пациентов с ковидом заполнено
В Голосеевском районе столицы мужчина разбился насмерть при попытке спуститься по простыням с пятого этажаВ Голосеевском районе столицы мужчина разбился насмерть при попытке спуститься по простыням с пятого этажа
Блок рекламы


Похожие новости
От коронавируса скончался декан географического факультета университета имени Шевченко, академик Ярослав ОлейникОт коронавируса скончался декан географического факультета университета имени Шевченко, академик Ярослав Олейник
В Харькове, несмотря на карантин, провели массовый концерт ко Дню учителя, полиция открыла производствоВ Харькове, несмотря на карантин, провели массовый концерт ко Дню учителя, полиция открыла производство
Из-за заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты пять столичных школИз-за заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты пять столичных школ
В Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 классаВ Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 класса
Правоохранители открыли производство из-за нарушения карантина во время празднования Дня города в Одессе и ДнепреПравоохранители открыли производство из-за нарушения карантина во время празднования Дня города в Одессе и Днепре
На Полтавщине закрыли на карантин школу, детсад и амбулаториюНа Полтавщине закрыли на карантин школу, детсад и амбулаторию
В Умани паломники разрушили "карантинный" забор возле могилы Раби Нахмана
В Василькове закрыли на карантин филиал средней школы №2
На Оболони закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года - соцсетиНа Оболони закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года - соцсети
Во львовском университете полиция обнаружила лабораторию по производству метадонаВо львовском университете полиция обнаружила лабораторию по производству метадона
Последние новости
Подгружаем последние новости