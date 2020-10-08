Киевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционно

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с целью предотвращения заболеваний в коллективе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, руководство ВУЗа приняло решение перевести студентов на дистанционное обучени.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КНУ им. Тараса Шевченко.

Пресс-служба университета опубликовала распоряжения ректора КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского.

Согласно документу, деканы факультетов, директора институтов, колледжей и лицея с 8 до 23 октября 2020 года должны перевести обучение студентов с аудиторной формы на дистанционную.

Также руководство университета должно организовать ежедневный мониторинг прибытия и наличия иностранных студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников.

Кроме того, ректор университета распорядился усилить пропускной режим в общежитиях, обеспечить в них санитарно-гигиенические мероприятия и мониторинг состояния здоровья жителей общежитий.

Также Леонид Губерский распорядился усилить ежедневную санитарную обработку помещений и территории университета и постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья сотрудников и обучающихся.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 октября, в Киеве было обнаружено 422 носителя коронавируса. При этом за сутки в столице умерло 11 человек с подтвержденным коронавирусом.

Фото: пресс-служба КНУ им. Шевченко.