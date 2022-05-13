В Киеве запустили фонтаны на Владимирской горке, в парках Шевченко и "Победа"

Большие фонтаны решили не включать до конца мая для экономии.

Несмотря на то, что городские власти приняли решение до конца мая не включать большие фонтаны в центре Киева и на Русановском канале с целью сэкономить средства, на нескольких локациях столицы фонтаны таки запустили.

Как отметил городской голова Виталий Кличко, это сделали по просьбе киевлян.

"Мы уже включили локальные фонтаны в парках Владимирская горка, имени Тараса Шевченко и Победа, на улицах Тростянецкой и Ревуцкого", - сообщил он в пятницу, 13 мая.

Кличко подчеркнул, что это – небольшие фонтаны, их обслуживание не столь затратное. "И они уже радуют киевлян и гостей столицы", – добавил мэр Киева .