В Киеве запустили фонтаны на Владимирской горке, в парках Шевченко и "Победа"

Большие фонтаны решили не включать до конца мая для экономии.

В Киеве запустили фонтаны на Владимирской горке, в парках Шевченко и "Победа"
Фото: скрин відео

Несмотря на то, что городские власти приняли решение до конца мая не включать большие фонтаны в центре Киева и на Русановском канале с целью сэкономить средства, на нескольких локациях столицы фонтаны таки запустили.

Как отметил городской голова Виталий Кличко, это сделали по просьбе киевлян.

"Мы уже включили локальные фонтаны в парках Владимирская горка, имени Тараса Шевченко и Победа, на улицах Тростянецкой и Ревуцкого", - сообщил он в пятницу, 13 мая.

Кличко подчеркнул, что это – небольшие фонтаны, их обслуживание не столь затратное. "И они уже радуют киевлян и гостей столицы", – добавил мэр Киева.

Обычно сезон работы фонтанов в Киеве начинается 1 мая. В прошлом году возобновление работы фонтанов после зимы было перенесено на 15 мая в связи с карантинными ограничениями. Сезон длился до конца сентября.

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