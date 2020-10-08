Спасатели на 9-й день погасили пожары в Луганской области

В результате пожаров погибли 11 человек, пострадали 19, в том числе три сотрудника ГСЧС.

Фото: ГСЧС

По состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября на территории Луганской области, ликвидированы.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября.

По данным ГСЧС, наиболее сложная обстановка возникла вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка.

"Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. гектаров.

Во время тушения пожара эвакуированы 150 человек. Погибли 11 человек, из которых три человека умерли в результате отравления продуктами горения, один человек - от полученных ожогов, три человека - в результате сердечных приступов. Еще у четырех человек причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе три сотрудника ГСЧС).

Информацию об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняют местные органы власти.

Отмечается, что подразделения ГСЧС, включая задействованные подразделения из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области.

Напомним, следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной Украине территории, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения, и опубликовали видеоподтверждение.

5 октября Станично-Луганская РГА заявила об очередном поджоге, в результате которого верховой огонь приблизился к электроподстанции, на охваченной огнем территории детонировали боеприпасы.