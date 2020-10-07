В Киеве за день обнаружили три снаряда времен Второй мировой войны

В Киеве за день обнаружили три снаряда времен Второй мировой войны

Вчера, 6 октября, в Пуще-Водице в Оболонском районе Киева были обнаружены два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. В этот же день еще один артиллерийский снаряд был обнаружен на стройплощадке в Днепровском районе столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.

Как сообщается, 6 октября в лесу в Пуще-Водице гражданами были обнаружены артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны в количестве 2-х единиц (АС-75 мм и АС-155 мм) и 1 взрыватель.

В тот же день в столичную Службы спасения 101 поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы на ул. Малышко, 6, во время строительных работ был обнаружен подозрительный предмет. По прибытию на место происшествия, сотрудники пиротехнического подразделения ГСЧС обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны Д-85 мм.

Сообщается, что все обнаруженные взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Отмечается, что всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 1730 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, в Таращанском районе Киевской области обнаружили 124 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Все они были уничтожены путем подрыва на спецтерритории специалистами ГСЧС.

Фото: 112.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)
Столичные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщинаСтоличные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщина
В Яготине произошел пожар в зерносушилке с 50-60 тоннами зерна подсолнечника (фото)В Яготине произошел пожар в зерносушилке с 50-60 тоннами зерна подсолнечника (фото)
На Херсонщине двое жителей Луганщины вырастили конопли элитных сортов на $2 млнНа Херсонщине двое жителей Луганщины вырастили конопли элитных сортов на $2 млн
Количество инфицированных коронавирусом в Киеве превысило 25 тысячКоличество инфицированных коронавирусом в Киеве превысило 25 тысяч
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек
На арочном мосту Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве закончили монтаж освещенияНа арочном мосту Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве закончили монтаж освещения
Количество инфицированных коронавирусом в Киеве превысило 25 тысячКоличество инфицированных коронавирусом в Киеве превысило 25 тысяч
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли десять человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли десять человек
На Луганщине спасатели почти погасили пожар, который продолжается пятый день (обновлено)На Луганщине спасатели почти погасили пожар, который продолжается пятый день (обновлено)
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 8 человекВ Киеве за сутки от COVID-19 умерли 8 человек
На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)На проспекте Отрадном в Киеве произошло убийство администратора продуктового магазина (фото, видео)
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 людейВ Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 людей
В Киеве будут судить женщину, которая из-за конфликта с дочерью 13 раз сообщала о "заминировании" вуза, в котором та работаетВ Киеве будут судить женщину, которая из-за конфликта с дочерью 13 раз сообщала о "заминировании" вуза, в котором та работает
В Киеве возле железнодорожного вокзала произошла стрельбаВ Киеве возле железнодорожного вокзала произошла стрельба
Последние новости
Подгружаем последние новости