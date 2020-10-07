В Киеве за день обнаружили три снаряда времен Второй мировой войны

Вчера, 6 октября, в Пуще-Водице в Оболонском районе Киева были обнаружены два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. В этот же день еще один артиллерийский снаряд был обнаружен на стройплощадке в Днепровском районе столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве .

Как сообщается, 6 октября в лесу в Пуще-Водице гражданами были обнаружены артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны в количестве 2-х единиц (АС-75 мм и АС-155 мм) и 1 взрыватель.

В тот же день в столичную Службы спасения 101 поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы на ул. Малышко, 6, во время строительных работ был обнаружен подозрительный предмет. По прибытию на место происшествия, сотрудники пиротехнического подразделения ГСЧС обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны Д-85 мм.

Сообщается, что все обнаруженные взрывоопасные предметы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Отмечается, что всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 1730 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, в Таращанском районе Киевской области обнаружили 124 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Все они были уничтожены путем подрыва на спецтерритории специалистами ГСЧС.