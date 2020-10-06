Идентификация тел жертв авиакатастрофы АН-26 возле Чугуева завершена - Кучер

Процедуры экспертизы ДНК и идентификации погибших в авиакатастрофе АН-26Ш уже завершены, 6 октября после траурной процессии в Харькове тела передадут родственникам.

Об этом в ефире телеканала Zik сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Что касается экспертиз ДНК и идентификации тел, они уже завершены. Слава Богу, завершены быстрее, чем прогнозировалось. Потому что это главный вопрос, который беспокоил сегодня родственников и родителей. Завтра у нас тут процессия траурная будет в городе Харькове, и после этого все тела будут переданы родственникам для захоронения", - сказал Кучер.

Он также отметил, что на среду назначено заседание правительственной государственной комиссии по авиакатастрофе.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэродрома у города Чугуев. После падения самолет загорелся.

На месте трагедии вечером нашли тела 25 погибших. На следующий день в больнице умер один из двух выживших курсантов. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет.

Один курсант, Вячеслав Золочевский, был доставлен в военный госпиталь Харькова.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Бортовые самописцы самолета были изъяты. 2 октября эксперты завершили их дешифровку.