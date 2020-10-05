Женщина утопила своего тяжелобольного четырехлетнего сына в Северо-Крымском канале на Херсонщине

По делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.

Женщина утопила своего тяжелобольного четырехлетнего сына в Северо-Крымском канале на Херсонщине
Північно-Кримський канал
Фото: Поліція

На Херсонщине в Скадовском районе в воде у берега Северо-Крымского канала нашли тело четырехлетнего мальчика. По предварительной версии следствия, преступление совершила 36-летняя мать из-за тяжелой болезни ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

К правоохранителям обратился 41-летний отец, он сообщил, что живет в пгт Каланчак отдельно от бывшей жены, но каждый день видел женщину с сыном во дворе. Когда два дня подряд не смог застать их дома и на телефонные звонки женщина не отвечала, обратился в полицию.

Во время осмотра домовладения полицейские нашли женщину в хозяйственном помещении. Чувствовала себя она подавленно. Мальчика нигде не было.

"По словам женщины, ее сын с рождения страдал тяжелой болезнью, и недавно его состояние ухудшилось. Отчаявшись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала. Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега", - рассказали в полиции.

По делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч.2, п.2 ст. 115 (умышленное убийство). Санкция статьи - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, ранее на Львовщине 36-летняя женщина застрелила двух дочерей и покончила с собой. Трагедия произошла на базе отдыха, принадлежащей семье убитых. Известно, что семья переехала в село Великая Волосянка несколько лет назад из Львова и купила три земельных участка, где построила курортную усадьбу, которую сдавала туристам.

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