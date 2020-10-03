Из-за пожаров в Луганской области пострадали трое спасателей

Спасатели обнаружили тела 8 человек, погибших из-за пожара. 18 человек травмированы. Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Из-за пожаров в Луганской области пострадали трое спасателей
Фото: ДСНС

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:00 2 октября обнаружили тела 8 человек, погибших в результате пожаров в Луганской области. 18 человек травмированы, в том числе 3 работника ГСЧС.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"Обнаружены тела 8 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, 3 - сердечных приступов, причина смерти 1 человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека", - говорится в сообщении.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По состоянию на 11:00 2 октября площадь пожаров составляет свыше 13 тыс. гектаров. По данным ГСЧС, погибли 9 человек, еще 17 госпитализированы.

На Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Следствие рассматривает четыре основных версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.

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