На Закарпатье человек, которого заподозрили в краже автомобиля, во время обыска стрелял в полицейских

Группа лиц украла у местного жителя ВАЗ-2105.

На Закарпатье человек, которого заподозрили в краже автомобиля, во время обыска стрелял в полицейских
Фото: zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области задержан человек, который во время обыска стрелял в полицейских. Об этом сообщили на сайте областной полиции.

Инцидент произошел в селе Русские Комаровцы возле Ужгорода.

"Группа лиц похитила у местного жителя автомобиль марки ВАЗ-2105. После обращения в полицию оперативники установили, что к незаконному завладению транспортным средством могут быть причастны трое односельчан потерпевшего в возрасте 53, 35 и 25 лет", - говорится в сообщении.

Полицейские пришли с обыском в квартиру одного из них. 35-летний мужчина начал стрелять.

"По предварительной информации, несколько выстрелов было произведено из пневматического пистолета, в результате чего получил гематомы грудной клетки работник роты полиции особого назначения. Угрозы его жизни и здоровью нет. Стрелок было немедленно обезврежен и задержан", - рассказали в полиции.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Начато уголовное производство по статье 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, всем трем фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Харькова неизвестные ранили женщину и сбежали на ее BMW. В городе ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

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