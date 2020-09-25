В Харькове на Центральном рынке произошел масштабный пожар

По предварительной информации, горит здание на улице Чеботарской.

В Харькове на Центральном рынке произошел масштабный пожар

В районе Центрального рынка в Харькове произошел крупный пожар. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

"Большой пожар на Центральном рынке", - сообщает харьковский Telegram канал "Харьков 1654".

Как сообщает издание Status Quo, по предварительной информации горит здание на ул. Чеботарской. Официальная информация уточняется.

Очевидцы также публикуют видео с места происшествия.

Напомним, возле Чугуева на Харьковщине сегодня вечером упал военный самолет АН-26 Воздушных Сил ВСУ. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и члены экипажа. По состоянию на 22 час подтверждена гибель 22 человек. Двое выживших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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