Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)

Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)

Сегодня, 25 сентября, столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на улице Закревского. О возможных пострадавших ничего не сообщается. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве

25 сентября в 8:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 16-этажном жилом доме на ул. Закревского, 41 в Деснянском районе столицы.

По прибытии на место происшествия бойцы ГСЧС установили, что горит одна из квартир на 12-м этаже. 

Отмечается, что проводятся работы по выпуску дыма и проверке квартир.

В 8:54 возгорание было локализовано, а в 09:16 – ликвидировано.

На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 26 человек личного состава.

В то же время, согласно информации dtp.kiev.ua, полностью выгорели 2 квартиры. 

Как сообщала KV, утром 24 июля в Киеве на балконе предпоследнего этажа многоквартирного жилого дома на улице Закревского произошел серьезный пожар. В результате пожара погибла женщина. 

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве 

Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)
Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)
Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)
Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)
Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Закревского (фото, видео)

Сергей Албул, КиевВласть

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