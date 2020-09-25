Настю Каменских и ее новый альбом раскритиковали за рубежом

Настя Каменских и ее продюсер и супруг Потап долгое время активно трудились над расширением аудитории. NK в ускоренном режиме учила испанский и записывала новые хиты, которые и вошли в музыкальный сборник «Electica». Однако, так любимая артистами игра слов сыграла с ними злую шутку. Ее знаменитое «A huevo» не поняли ни на родине, ни даже в Мексике.

Украинская исполнительница Настя Каменских в одном из своих последних интервью призналась, что ее новый испаноязычный сборник песен подвергли жесткой критике в странах Латинской Америки. К примеру, песня с не самым приятным для украинского слушателя названием «A huevo» мало того, что разнесли в пух прах в Украине, так и в Мексике, где данное выражение означает «здорово» и «замечательно», посчитали провокацией и хайпом.

По словам исполнительницы, альбом «Electica» не приняли радиостанции стран Латинской Америки, заявив, что он слишком провокационный, а чтобы он вошел в ротацию, его следует полностью переделать. Проблема оказалась в том, что песни, вошедшие в сборник, Настя Каменских поет на испанском языке. Но так уж вышло, что в Латинской Америке многие испанские слова звучат неприлично.

Жена Потапа привела в пример слово «пинья», которое на Кубе является оскорблением, хотя в Мексике это самый обычный ананас. В итоге, Настя Каменских и ее команда были вынуждены многое в новом сборнике переделать.