В Киеве задержали мужчину, который обворовывал посетителей спортзалов

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали подозреваемого в систематических кражах личных вещей посетителей спортзала.

Иностранец под видом клиента спортклуба на ул. Николая Гринченко проходил в раздевалку и воровал вещи из шкафчиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева .

В милицию с заявлением обратился мужчина, у которого украли около 19 тыс. гривен и $1200. С помощью камер видеонаблюдения полиция установила подозреваемого.

Выяснилось, что накануне злоумышленник совершил аналогичную кражу в другом районе столицы.

"После совершения преступлений злоумышленник выехал по месту жительства в Львовскую область. В дальнейшем, по согласованию с местной прокуратурой, оперативники провели неотложный обыск в доме фигуранта и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также во время обыска работники полиции обнаружили у 31-летнего иностранца похищенные вещи потерпевших: деньги, гаджеты и ценные вещи. Кроме этого, во время досудебного расследования следователи выяснили, что мужчина находится в розыске за совершение аналогичного преступления в Харьковской области", - добавили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 84 080 гривен.

Напомним, что в августе в Сумской области полиция задержала группу лиц по подозрению в совершении серии краж из поездов. Группа в составе нескольких ранее судимых лиц "работала" на поездах межрегионального и междугороднего сообщения в течение нескольких месяцев. Правоохранители зафиксировали около 100 фактов совершенных конотопчанами краж личного имущества и документов пассажиров.