В Николаеве трое воров, убегая от полиции, повредили четыре автомобиля

Злоумышленники украли из магазина 20 тысяч гривен.

В Николаеве трое воров, убегая от полиции, повредили четыре автомобиля
Фото: Національна поліція

В Николаеве полицейские задержали воров, которые, пытаясь скрыться на автомобиле, повредили четыре припаркованных авто. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 4 утра в воскресенье, 20 сентября.

"Трое злоумышленников, 27-ми и 28-ми летние местные жители и 32-летний житель Одессы, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, повредив двери продовольственного магазина по ул. Пограничной, проникли внутрь и похитили 20 000 гривен", - говорится в сообщении.

После совершенного злоумышленники пытались скрыться от правоохранителей и повредили четыре припаркованных авто. Их задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Напомним, на Сумщине полиция задержала группу лиц по подозрению в совершении краж в поездах. Правоохранители зафиксировали около 100 фактов совершенных краж частного имущества и документов.

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