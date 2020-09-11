Со столичной ТЭЦ-6 эвакуируют людей после сообщения о минировании

Со столичной ТЭЦ-6 эвакуируют людей после сообщения о минировании

В Патрульную полицию Киева поступило сообщение о минировании ТЭЦ-6, которая находится на ул. Пуховской в Деснянском районе Киева. С объекта эвакуируют людей и ожидают приезда взрывотехников.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции Киева в Telegram.

“Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Сейчас проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников”, – сказано в сообщении.

Как ранее сообщала КВ, из-за сообщения о минировании в Киеве была закрыта станция метро “Крещатик”. Также закрыта станция метро “Площадь Льва Толстого” и пересадки на этих станциях.

Фото: Информатор


Александр Кравченко, КиевВласть

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