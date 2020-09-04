В столице задержали обманувшего киевлянку псевдо-врача

В столице задержали обманувшего киевлянку псевдо-врача

В Подольском районе столицы киевлянка стала жертвой мошенника, который выманил у нее крупную сумму денег. Мошенник представился врачом и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, а для операции нужно 5 тыс. долларов. Когда обман раскрылся, женщина обратилась к правоохранителям, которые оперативно задержали псевдо-врача.

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ Нацполиции в Киеве.

Сообщается, что в Подольское управление полиции обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. По ее словам, на улице Ростовской неизвестный обманом получил от нее 5 тыс. долларов США. Оперативный дежурный для выяснения обстоятельств происшествия направил на место происшествия следственно-оперативную группу территориального подразделения.

По прибытию по указанному адресу полицейские узнали, что к заявительнице позвонил мужчина, который представился врачом и сообщил, что ее дочь сейчас находится в больнице и нуждается в срочной операции, поскольку попала в ДТП. Женщина не колеблясь отдала злоумышленнику деньги и уже после узнала, что стала жертвой афериста. 

Согласно сообщению, правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний уроженец Луганской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Отмечается, что следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее KV сообщала, что в Киеве организатора фейкового пункта обмена валют приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В частности, мошенник отобрал у женщины 700 тыс. гривен. 

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве


Вероника Колесник, КиевВласть

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