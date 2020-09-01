Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)

Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)

Столичные правоохранители задержали 6 человек, которые подозреваются в похищении столичного предпринимателя. По информации правоохранителей, подозреваемые незаконно удерживали предпринимателя в течение недели с целью получения более 2 млн долларов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

“21 августа 2020 года под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева злоумышленники встретились с 48-летним предпринимателем в центре столицы, заманили его в машину и похитили. В дальнейшем, применив к потерпевшему медицинские препараты, похитители переместили его в микроавтобус и вывезли в недостроенный дом в Киевской области, где начали незаконно удерживать, требуя за освобождение денежные средства”, – сказано в сообщении.

Как сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, похищенный попытался бежать, выпрыгнув со второго этажа дома. При падении предприниматель сломал две конечности и был схвачен похитителями. 

После этого жертву похищения перевезли в другой дом в Киевской области, где продолжили незаконно удерживать в течение недели.

В ходе спецоперации 29 августа 2020 участников преступной группы задержали, а пострадавшего освободили и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как отметил прокурор Киева Олег Кипер, задержанные – жители Киева от 35 до 52 лет, ранее не судимые. По адресам их проживания проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Правоохранители считают организаторами преступления бывших партнеров потерпевшего, а мотивом его похищения – финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за освобождение предпринимателя более 2 млн долларов.

Начальник отдела управления уголовного розыска полиции Киева Дмитрий Сиченко сообщил, что во время обысков у подозреваемых изъяли 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5 тыс. патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 гр. тротила. Устанавливается происхождение оружия и боеприпасов. Все изъятое направлено на экспертизу.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины. Организаторам преступления избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двум – в виде домашнего ареста, в отношении других подозреваемых судебные заседания по избранию меры пресечения продолжаются.

Напомним, сотрудники СБУ инсценировали исчезновение в Голосеевском районе столицы ИТ-коммерсанта, в заказе убийства которого подозревается его бизнес-партнер. В результате операции предполагаемый злоумышленник был задержан.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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