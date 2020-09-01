На Киевщине мужчина совершил самоубийство, подорвавшись на гранате

В Яготине Киевской области 62-летний местный житель совершил самоубийство, подорвавшись на гранате. По информации полиции Киевщины, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство из-за семейной ссоры. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти”, – сказано в сообщении.

В полицию о происшествии сообщила сожительница погибшего.

На месте происшествия специалисты-эксперты обнаружили остатки гранаты Ф-1.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает источник происхождения гранаты.

Ранее KV сообщала, что в Киеве в подъезде дома на ул. Ревуцкого 4 произошел взрыв. На 14 этаже обнаружен мужчина 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. По предварительным данным, взорвалась граната.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в киевской области