На Киевщине мужчина совершил самоубийство, подорвавшись на гранате
В Яготине Киевской области 62-летний местный житель совершил самоубийство, подорвавшись на гранате. По информации полиции Киевщины, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом
“По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство из-за семейной ссоры. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти”, – сказано в сообщении.
В полицию о происшествии сообщила сожительница погибшего.
На месте происшествия специалисты-эксперты обнаружили остатки гранаты Ф-1.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает источник происхождения гранаты.
Ранее
Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в киевской области