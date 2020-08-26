На Николаевщине мужчина зарезал односельчанина и имитировал ДТП, чтобы скрыть преступление

Эксперт обнаружил у погибшего колото-резаные раны, чем опроверг версию аварии.

На Николаевщине мужчина зарезал односельчанина и имитировал ДТП, чтобы скрыть преступление
Фото: mk.npu.gov.ua

На Николаевщине полицейские задержали мужчину, который убил своего односельчанина и, скрывая преступление, имитировал дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

25 августа около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта одного из поселков Доманевского района лежит окровавленное тело мужчины, вероятно, после наезда автомобиля. На месте происшествия, осмотрев тело, эксперт обнаружил у погибшего колото-резаные раны, чем опроверг версию аварии.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.

Как выяснилось, днем между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный нанес ножевые ранения своему соседу, а чтобы скрыть преступление, имитировал ДТП. Он оставил следы волочения тела подальше от домовладения и разбросал пластиковые детали, похожие на запчасти от автомобиля.

Орудие убийства - нож - изъят для направления на экспертизу.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве на Подоле мужчина смертельно ранил ножом парня, сделавшего ему замечание.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичной Троещине мужчина из-за ревности поджег магазин и спрыгнул с 7-го этажа (фото, видео)На столичной Троещине мужчина из-за ревности поджег магазин и спрыгнул с 7-го этажа (фото, видео)
На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захватаНа Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата
Начальник отдела полиции в Киеве вымогал от хозяйки кальян-бара на Трухановом острове ежемесячную “дань” - прокуратураНачальник отдела полиции в Киеве вымогал от хозяйки кальян-бара на Трухановом острове ежемесячную “дань” - прокуратура
По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"
В Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновирусаВ Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновируса
Блок рекламы


Похожие новости
На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захватаНа Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата
В Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчинаВ Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчина
На столичной Троещине мужчина из-за ревности поджег магазин и спрыгнул с 7-го этажа (фото, видео)На столичной Троещине мужчина из-за ревности поджег магазин и спрыгнул с 7-го этажа (фото, видео)
Во львовской больнице умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железуВо львовской больнице умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу
На Харьковщине мужчина "заминировал" Пенсионный фонд, чтобы "проучить" сотрудниковНа Харьковщине мужчина "заминировал" Пенсионный фонд, чтобы "проучить" сотрудников
Возле столичного моста Метро мужчина упал с гидроцикла и утонулВозле столичного моста Метро мужчина упал с гидроцикла и утонул
В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице
Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центреВо Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
В центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывомВ центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывом
В Киеве мужчина разбил пункт вьезда на Труханов остров
Последние новости
Подгружаем последние новости