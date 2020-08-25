По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"
По предварительной информации, взорвалась граната. Погиб военный, три человека получили ранения.
По факту взрыва в одном из общежитий 169-го учебного центра Вооруженных сил "Десна" в Черниговской области открыто производство по статье "убийство".
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
Взрыв произошел около 17:40 24 августа в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы.
По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.
"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Накануне в пресс-службе учебного центра "Десна" сообщили, что пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Она находится в тяжелом состоянии.