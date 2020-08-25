По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"

По предварительной информации, взорвалась граната. Погиб военный, три человека получили ранения.

По факту взрыва в одном из общежитий 169-го учебного центра Вооруженных сил "Десна" в Черниговской области открыто производство по статье "убийство".

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Взрыв произошел около 17:40 24 августа в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы.

Фото: mvs.gov.ua
В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще двоих военных и одну гражданскую женщину доставили в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.

По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.

Фото: mvs.gov.ua
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе учебного центра "Десна" сообщили, что пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Она находится в тяжелом состоянии.

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