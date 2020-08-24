В Киеве количество инфицированных коронавирусом за все время вспышки превысило 12 тысяч

За последние сутки болезнь выявили у 209 человек.

В Киеве количество инфицированных коронавирусом за все время вспышки превысило 12 тысяч
Фото: Макс Требухов

В Киеве на протяжении 23 августа коронавирус выявили у 209 лиц, таким образом, количество тех, кто заболел, достигло 12 023. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за прошедшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей и 7 медиков", - написал в Телеграм мэр столицы Виталий Кличко.

За последние сутки умерли трое больных. Всего коронавирус забрал жизни 170 киевлян.

В больницы столицы вчера попали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко анцентировал, что ситуация с коронавирусом в столице сложная.

“Не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно, только придерживаясь необходимых правил. Это элементарно! Маски, дистанция, использование антисептика, избегать большого скопления людей. Не будьте легкомысленными”, - обратился к киевлянам городской голова.

Киев находится на втором месте после Львовской области по количеству инфицированных. Сейчас в столице болеют 8 027 человек.

Напомним, 21 августа в Киеве зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса - умерло семь человек. 22 августа в столице зарегистрировали наибольшее с начала эпидемии количество новых случаев - за сутки болезнь подтвердили у 303 киевлян.

24 августа в столице прошли массовые мероприятия ко Дню Независимости. Участники были без масок и не придерживались социальной дистанции.



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