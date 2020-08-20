Загрязнение воздуха в Киеве КГГА объяснили пожарами в экосистемах вокруг города

Накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе способствуют погодные условия.

Загрязнение воздуха в Киеве КГГА объяснили пожарами в экосистемах вокруг города
Фото: kyivcity.gov.ua

В течение последних дней в атмосферном воздухе столицы повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. В управлении экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации объяснили это пожарами в экосистемах вокруг города.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

  • диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;
  • диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки;
  • формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, характеризующимся слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением.

Сообщается, что за последние сутки в экосистемах города Киева зафиксировано пять очагов пожаров травяного настила общей площадью 5,167 га. Все очаги пожаров ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага пожаров травяного настила, площадью 45 га. Также ликвидировано три очага пожаров торфа, площадью 0,5 га.

В КГГА пообещали, что в Киеве в этом году будет обустроена муниципальная система мониторинга атмосферного воздуха. Первые два поста на левом берегу - на ул. Каунасской, 12, Днепровский район, и ул. Декабристов, 1, Дарницкий район, - будут установлены уже осенью.

Всего в Киеве будет создано 22 пункта мониторинга. Серверная часть системы мониторинга будет размещена в центре обработки данных, а информация с приборов будет доступна онлайн. Ее планируют обнародовать на сайте управления экологии и природных ресурсов КГГА.

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