В Харьковской области спасатели всю ночь тушили пожар на складе резиновых изделий

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1 тыс. кв м

В Харьковской области спасатели всю ночь тушили пожар на складе резиновых изделий
Фото: dsns.gov.ua

Вчера вечером в Харьковской области произошел пожар на складе, где хранились резиновые изделия. Спасатели не могли потушить огонь всю ночь, однако под утро пожар был ликвидирован.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19 августа в 18:28 поступило сообщение о пожаре, который произошел в производственно-складском здании предприятия по производству резиновых изделий ... Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючей загрузке. Учитывая большие масштабы пожара, к месту вызова было направлено сразу восемь отделений пожарно- спасательной службы на автоцистернах с Дергачевского района области и областного центра", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1 тыс. кв.м - горело складское помещение с готовой продукцией из резины, крыша цеха литья и часть швейного цеха.

Фото: dsns.gov.ua
Для тушения огня спасатели подали 10 пожарных стволов и в 19:56 локализовали пожар. Лишь в 06:55 на следующий день пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар.

 

К счастью, пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Напомним, вчера вечером в Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в жилом доме.

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