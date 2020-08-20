В этом году вместо книжной ярмарки состоится литературный фестиваль онлайн

Большие издатели отказались от участия в ярмарке в соответствии с предложенными условиями.

27-й Львовский международный BookForum состоится в этом году без книжной ярмарки. Для участников организуют только литературный фестиваль, который проведут в режиме онлайн.

Об этом говорится на сайте Форума издателей, сообщает zaxid.net.

Сначала организаторы планировали провести книжную ярмарку также в режиме онлайн: книги всех издательств разместить на одной площадке для онлайн покупок.

"Для организаторов было чрезвычайно важным сохранить книжную ярмарку, поддержав украинские издательства, и одновременно сделать ее удобной, качественной и безопасной для читателей. Нынешняя модель книжной ярмарки - компромисс, который мог бы помочь как большим, так и малым издателям в кризис. К сожалению , не все игроки рынка оказались готовыми к новому формату. Отказ крупных издателей от участия в ярмарке в соответствии с предложенным условиям делает ее неэффективной и нецелесообразной для большинства участников и посетителей", - говорится на сайте "Форума издателей".

Поэтому саму книжную ярмарку в 2020 году отменили, однако 16-20 сентября в онлайн-формате состоится литературный фестиваль.

"Мы организуем два события: книжную ярмарку и литературный фестиваль BookForum. В начале июля мы анонсировали, что BookForum состоится в онлайн-формате, и продолжали работать над организацией проведения книжной ярмарки. Но не всем издательствам подошли условия размещения книг на единой платформе, и они отказались. Поэтому мы ее отменили. Но литературный фестиваль состоится. Все посетители смогут принять участие в событиях безопасно", - отметила пресс-секретарь Форума издателей Мария Кравченко.

Гостями нынешнего BookForum будут американская музыкант и поэтесса Патти Смит и автор мирового бестселлера о Холокосте "Татуировщик Аушвиц" Хизер Моррис. Фокусной темой будет "Перепись населения: знать, кто мы есть".