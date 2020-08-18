Во львовской больнице умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает».

Во львовской больнице умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу
Фото: facebook.com/pg/KovelMTMO1993

Во Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи скончался мужчина, которому в начале августа впервые в Украине пересадили поджелудочную железу.

Об этом сообщается на странице больницы в фейсбуке.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер ... Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за него. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", - говорится в сообщении.

Врачи сообщают, что длительное время состояние мужчины был стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбовались, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.

"Трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея. К сожалению, судьба решила иначе", - отмечается в сообщении.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов считает, что вопрос трансплантации является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения, на эту отрасль на 2020 год выделили 112 млн гривен.

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