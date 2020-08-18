42% украинцев не собираются делать прививки от коронавируса, - опрос

Треть опрошенных не верит в реальность эпидемии коронавируса и считает опасность преувеличенной.

О своей готовности сделать бесплатную одобренную ВОЗ прививку от коронавируса заявили почти половина украинцев.

Об этом сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Треть тех, кто не собирается делать прививки, считает, что пандемии не существует, а опасность COVID-19 преувеличена.

47% опрошенных сказали, что готовы сделать прививку от коронавируса. 42% не согласились на это. Еще 11% пока не приняли решения.

Среди тех, кто не собирается воспользоваться вакциной, треть не верит в реальность эпидемии коронавируса и считает опасность преувеличенной. Еще 1/5 часть опасается, что под видом вакцины им могут вколоть что-то другое.

Противников прививки от COVID-19 также беспокоит, что вакцина может оказаться опасной или неэффективной.

17% выступают против прививок вообще, 13% рассчитывают на свое здоровье, 11% боятся, что могут заразиться коронавирусом из-за прививки, 8% считают, что уже переболели, и у них есть антитела.

Опрос проводился с 7 по 11 августа методом Сати (телефонные интервью с использованием компьютера). Участие в опросе приняли 2000 украинцев. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус 10 августа заявил: чтобы вакцинировать от коронавирусной инфекции всех жителей планеты, понадобится свыше 100 млрд долларов.

Первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса в конце июля начала Индия. 27 июля началось самые большие на сегодня испытания вакцины от коронавируса в США . Участие в нем принимают 30 тысяч добровольцев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тыс. гривень.