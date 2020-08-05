Незрячего спортсмена не пустили в бассейн в Киеве

Незрячего спортсмена не пустили в бассейн в Киеве

Вчера, 3 августа, в бассейн спорткомплекса “Олимпийский стиль” отказались впустить спортсмена Руслана Рубеля (на фото). По словам спортсмена, директор спорткомплекса заявил, что бассейн является объектом повышенной опасности, но не смог пояснить, чем обоснованы такие правила.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице спортсмена Руслана Рубеля в соцсети Фейсбук.

“Олимпийский стиль – спорткомплекс, который существует при Национальном университете физкультуры и спорта Украины. Рассказал бы вам может здесь о их бассейне, но вот только меня туда вчера не пустили. Сказали, что слепому в бассейн нельзя. Дали телефон директора — Виктора Петровича. Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности. Чем регламентируется такие правила объяснить не смог”, – написал Руслан Рубель. 

Он отметил, что четыре года посещал разные бассейны, но подобных проблем нигде не возникало.

“Знаете, быть незрячим — это всегда и везде опасно, на улицах ведь тоже машины, бордюры, ступеньки, люди. Поэтому, руководствуясь призмой мышления директора бассейна “Олимпик стайл”, получается, что мне вообще нужно из дома не выходить. Но, ведь у нас есть только два варианта: либо сдаться и стать обузой для родных, либо продолжать жить и развиваться”, – подытожил спортсмен

Напомним, депутаты Киевсовета приняли решение, которым обязали Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) в течение шести месяцев проверить доступность ряда зданий и сооружений Киева для маломобильных групп населения. Кроме того, “доступными” предполагается сделать общественный транспорт и столичные больницы. В важности документа авторства депутата Киевсовета Ольги Балицкой (депутатская группа “Киевская команда”) депутатский корпус горсовета убедил народный депутат Украины трех созывов Валерий Сушкевич, не понаслышке знающий об этих проблемах. 

Фото: фейсбук Руслана Рубеля


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе УкраиныСтепанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины
В Киеве поймали очередного “минера”В Киеве поймали очередного “минера”
Кличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 деньКличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день
Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"
Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-ГаларьирогайлальирозрПолиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки умерли трое больных COVID-19В Киеве за сутки умерли трое больных COVID-19
За сутки в Киеве заболели COVID-19 еще 108 человекЗа сутки в Киеве заболели COVID-19 еще 108 человек
СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)
За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек
За сутки в Киеве выявили 110 новых носителей COVID-19За сутки в Киеве выявили 110 новых носителей COVID-19
В Киеве мужчина разбил пункт вьезда на Труханов остров
Прыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работамПрыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работам
СБУ в Киеве задержала организатора межрегиональной группировки торговцев оружиемСБУ в Киеве задержала организатора межрегиональной группировки торговцев оружием
В Киеве задержали подозреваемых в серии разбойных нападений (фото, видео)В Киеве задержали подозреваемых в серии разбойных нападений (фото, видео)
В Киеве коронавирусом заболел младенецВ Киеве коронавирусом заболел младенец
Последние новости
Подгружаем последние новости