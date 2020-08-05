Незрячего спортсмена не пустили в бассейн в Киеве

Вчера, 3 августа, в бассейн спорткомплекса “Олимпийский стиль” отказались впустить спортсмена Руслана Рубеля (на фото). По словам спортсмена, директор спорткомплекса заявил, что бассейн является объектом повышенной опасности, но не смог пояснить, чем обоснованы такие правила.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице спортсмена Руслана Рубеля в соцсети Фейсбук.

“Олимпийский стиль – спорткомплекс, который существует при Национальном университете физкультуры и спорта Украины. Рассказал бы вам может здесь о их бассейне, но вот только меня туда вчера не пустили. Сказали, что слепому в бассейн нельзя. Дали телефон директора — Виктора Петровича. Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности. Чем регламентируется такие правила объяснить не смог”, – написал Руслан Рубель.

Он отметил, что четыре года посещал разные бассейны, но подобных проблем нигде не возникало.

“Знаете, быть незрячим — это всегда и везде опасно, на улицах ведь тоже машины, бордюры, ступеньки, люди. Поэтому, руководствуясь призмой мышления директора бассейна “Олимпик стайл”, получается, что мне вообще нужно из дома не выходить. Но, ведь у нас есть только два варианта: либо сдаться и стать обузой для родных, либо продолжать жить и развиваться”, – подытожил спортсмен.

Напомним, депутаты Киевсовета приняли решение, которым обязали Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) в течение шести месяцев проверить доступность ряда зданий и сооружений Киева для маломобильных групп населения. Кроме того, “доступными” предполагается сделать общественный транспорт и столичные больницы. В важности документа авторства депутата Киевсовета Ольги Балицкой (депутатская группа “Киевская команда”) депутатский корпус горсовета убедил народный депутат Украины трех созывов Валерий Сушкевич, не понаслышке знающий об этих проблемах.

Фото: фейсбук Руслана Рубеля