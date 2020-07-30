Киев предложил художнику Марчуку создать его музей на средства города

Для этого картины должны быть переданы в часть Государственного музейного фонда Украины.

Киев предложил художнику Марчуку создать его музей на средства города
Іван Марчук
Фото: Ukrinform

Киев предложил художнику Ивану Марчуку создать его музей на средства города. Эта инициатива появилась после того, как был введен мораторий на строительство в буферных зонах Софии Киевской и Киево-Печерской лавры.

Это стало официальным запретом на сооружение частного дома, где, в частности, должен был располагаться музей Ивана Марчука, сообщили на странице КГГА в Facebook.

"Мультифункциональное здание в несколько этажей с огромной парковкой, офисными помещениями и ресторанами не может быть построено на склонах Днепра. А именно в этом помещении должен был находиться музей Марчука. Кроме того, эта территория подпадает под буферную зону Национального заповедника «София Киевская» и там запрещено любое новое строительство", - сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что информация о взыскании с Марчука 6 млн гривен некорректна.

"Участок, о котором идет речь, уже более 10 лет в аренде у частной структуры, и ни одно строительство там так и не было начато. В то же время мы открыты для прямого диалога с художником. И учитывая, что строить на этой территории нельзя, вместе с Департаментом коммунальной собственности и Департаментом культуры мы разработали варианты, где можно разместить музей с учетом расположения на лучших туристических маршрутах", - отметил Валентин Мондриевский.

Однако реализация музея Ивана Марчука за счет города имеет определенное условие: картины будут переданы в часть Государственного музейного фонда Украины. В дальнейшем их будут хранить в одном из музеев города Киева, а после создания персонального музея художника они станут основой его коллекции.

Напомним, что Иван Марчук - выдающийся украинский живописец, лауреат премии им. Тараса Шевченко, народный художник. В 2007 году он попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты Daily Telegraph.

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