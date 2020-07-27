На Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезом

В Киевской области впервые в 2020 году зарегистрированы случаи заболевания сальмонеллезом. Заболевшие жители Киевщины связывают заболевание с употреблением суши, приобретенного “на вынос”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.

“Симптомы инфекционной болезни появились после употребления суши (ассорти), приобретенным по услуге “на вынос”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование с целью выяснения обстоятельств и локализации границ очага заболевания.

Как сообщает “Сегодня” со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области, 10 дней назад отравились два человека в Боярке. Заведение, в котором изготавливались суши и продавались на вынос, закрыто. Других случаев заболевания не зафиксировано.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что причиной возникновения острых кишечных инфекций является элементарное несоблюдение правил личной гигиены, технологии приготовления блюд, условий и сроков хранения сырья и готовых блюд, употребление некачественных пищевых продуктов, содержащих в себе возбудитель заболевания и тому подобное.

Болезнь может проявляться не сразу. Скрытый период при различных кишечных заболеваниях чаще продолжается от 2 до 7 дней. Затем проявляются характерные признаки заболевания: слабость, головная боль, рвота, боли в животе, понос, повышение температуры.

При появлении клинических признаков болезни следует немедленно обратиться к врачу, это даст возможность поставить правильный диагноз и получить своевременное лечение.

Напомним, в конце 2019 года в Киеве было зарегистрировано 5 случаев острой кишечной инфекции среди студентов. По предварительной версии, они отравились едой в ресторане одного из столичных отелей.

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