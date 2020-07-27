В очагах вспышек коронавируса в Киеве провели дезинфекцию

Это общежитие КПИ и монастырь в центре столицы.

В Киевском политехническом институте обнаружили уже 152 случая заболевания коронавирусом. Еще вчера этот показатель едва превышал 50.

О новом очаге вспышки вируса шла речь на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщили на странице ОПУ в Facebook.

В общежитии политеха и Свято-Феодосиевском монастыре, где тоже зафиксована вспышка, проводят дезинфекцию.

Дезинфекция в студгородке
Фото: скрін відео
Дезинфекция в студгородке
Дезинфекция в КПИ
Фото: скрін відео
Дезинфекция в КПИ

Было подчеркнуто, что из-за эпидемической ситуации от крестного хода ко Дню крещения Руси 28 июля отказались основные христианские конфессии.

В МВД на совещании добавили, что за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все хотим возвращения к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем только победив коронавирусную инфекцию", - сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения снова вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек.

Напомним, что вчера сообщалось о вспышке коронавируса в киевском общежитии Института специальной связи и защиты информации, входящего в состав НТУУ "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

Первые четыре случая были выявлены с 22 по 24 июля. За 25 июля в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были в контакте с заболевшими. Среди них по состоянию на 27 июля обнаружили 48 положительных результатов, всего больных было 52.

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