В Украине за сутки выявили 731 заразившегося коронавирусом, в столичном регионе - 129

В Украине за сутки выявили 731 заразившегося коронавирусом, в столичном регионе - 129

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 87 человек. В Киеве за сутки выявили 87 новых случаев, в Киевской области - 42.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице мэр Киева Виталий Кличко.

“Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло на 87 человек. Среди них 5 медиков. На сегодня в столице уже 6884 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 39 мужчин от 19 до 62 лет. И четверо мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.

“Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18. Печерском – 14. В Днепровском районе – 11 случаев”, – подчеркнул Виталий Кличко.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА), за сутки подтверждено 42 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 5 детей в возрасте от 1 до 13 лет. 

№Из них 6 человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 36 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением)”, – говорится в сообщении.

Как стало известно KVв из сообщения на Facebook-странице Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в стране зафиксирован 731 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 41 у детей и 72 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 145 человек. Выздоровели за сутки 354 человека, умерли 8 человек.

Напомним, что за предыдущие сутки от COVID-19 в Киеве умерли 2 человека. В то же время диагностировали коронавирус еще у 108 человек, в том числе 4 медиков.

Фото: соцсети


Ольга Марийко, КиевВласть

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