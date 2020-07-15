COVID-19 обнаружен на украинском курорте в Херсонской области

В Херсонской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружен у официанта, который работал на базе отдыха в с. Стрелковое. Отдыхающие также сдали анализы, но их тесты показали отрицательный результат.

Люди оказались в затруднительном положении. С одной стороны, на базе, где они отдыхают, подтвержден COVID-19 у одного из сотрудников кухни. Но с другой – деньги за путевки пока никто не возвращает, а это значит, что люди должны просто собраться и уехать, отказавшись от отдыха у моря.

В результате, большинство отдыхающих пансионата в Стрелковом отказались уезжать, несмотря на то, что базу закрыли на карантин. Большинство туристов – семьи с детьми.

Всего на базе находится 20 детей, их родители не намерены прерывать отдых и планируют оставаться в Стрелковом до 24 июля. «Нам сделали тесты, они негативные, мы не видим причины срываться отсюда», – высказала мнение большинства одна из отдыхающих.

Стоит отметить, что коронавирус у официанта был обнаружен 10 июля 2020 г. С тех пор большинство отдыхающих оставались в пансионате. Во вторник, 14 июля, стало известно, что туристы начали покидать базу отдыха.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ждет вакцину от коронавируса. Сыворотки, способной эффективно защитить человека от смертельной инфекции, пока нет, но власти намерены уже сейчас внести необходимую для закупки вакцины сумму в бюджет на будущий год.