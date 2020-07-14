У Києві коронавірус підтвердили вже у 6350 осіб

За добу зафіксовано 112 нових випадки ковіду.

У Києві коронавірус підтвердили вже у 6350 осіб
Фото: facebook/ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

У Києві 13 липня коронавірус виявили у 112 осіб. Усього в Києві 6350 підтверджених випадків захворювання.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців столиці, в яких підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 112 людей. Один хворий помер. Усього коронавірус забрав життя 125 киян. На сьогодні в столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він у телеграм-каналі.

Повідомляється, що захворіли 50 жінок віком від 20 до 79 років, 56 чоловiкiв віком від 22 до 84 років, 4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчики - 12 і 16 років. Захворіли, зокрема, і 8 медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі (31 випадок), Деснянському (21) та Дніпровському (14) районах.

До лікарень столиці ушпиталили 9 хворих. Інші перебувають на амбулаторному лікуванні під контролем лікарів.

За минулу добу у столиці від коронавірусної недуги одужали 15 осіб. Загалом коронавірус подолали 2124 мешканці столиці.

Нагадаємо, в Україні показник захворюваності на коронавірус тримається на одному рівні третій день поспіль. За минулу добу COVID-19 виявили у 638 осіб.

Напередодні мер Києва повідомив, що на київських пляжах можна засмагати, але купатися не рекомендується.

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