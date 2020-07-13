У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 56 людей

За минулу добу у столиці зафіксували 56 нових випадків СOVID-19.

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 56 людей
Фото: КГГА

У Києві за минулу добу зафіксували 56 нових випадків коронавірусу. Усього в Києві 6238 підтверджених випадків захворювання. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Серед інфікованих - 21 жінка віком від 21 до 75 рокiв й одна дівчинка 12 років, 31 чоловік від 19 до 80 рокiв і троє хлопчиків від 4 до 17 років.

До медзакладів столиці госпіталізували дев'ятьох пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 51 людина. Усього коронавірус подолали 2109 мешканців Києва.

Кличко також розповів, що у столиці закрили на карантин ще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили п'ятьох хворих на СOVID-19 студентів і 13 контактних осіб.

Мер також відзначив, що за статистикою, у вихідні суттєво зменшується кількість виявлених хворих. За його словам, це відбувається тому, що у вихідні менше людей звертаються до медиків і здають тести. Також на сьогодні майже 50 % досліджень роблять у приватних лабораторіях, які у вихідні не працюють.

Нагадаємо, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу було зафіксовано 612 нових випадків. 15 осіб померли.

Наприкінці квітня COVID-19 виявили в гуртожитках Бориспільського району і Гостомеля. Також в одному з гуртожитків міста Вишневе коронавірусом заразилися 37 осіб, двоє померли.

У кінці травня спалах коронавірусу стався в гуртожитку на проспекті Гагаріна.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице РадужнойВ Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
На Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їхНа Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
В столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небомВ столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небом
Блок рекламы


Похожие новости
Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осібКількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осіб
У Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірусУ Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірус
У гуртожитку Київського університету технологій стався спалах коронавірусуУ гуртожитку Київського університету технологій стався спалах коронавірусу
В порту "Південний" через спалах коронавірусу серед екіпажу зупинилося судно з ЛіберіїВ порту "Південний" через спалах коронавірусу серед екіпажу зупинилося судно з Ліберії
В Україні за добу у 800 осіб виявили коронавірус, 861 пацієнт одужавВ Україні за добу у 800 осіб виявили коронавірус, 861 пацієнт одужав
У ВООЗ розповіли, як коронавірус впливає на курцівУ ВООЗ розповіли, як коронавірус впливає на курців
У Києві евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі у житловому будинкуУ Києві евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі у житловому будинку
У Києві через витік газу евакуювали мешканців дев\'ятиповерхівкиУ Києві через витік газу евакуювали мешканців дев\'ятиповерхівки
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осібКількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб
Последние новости
Подгружаем последние новости