У Києві евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі у житловому будинку

Постраждалих не було.

У Києві евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі у житловому будинку
Фото: dsns.gov.ua

У Києві вночі 9 липня сталася пожежа в одній із квартир у дев'ятиповерховому житловому будинку на Троєщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 02:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку по вул. Закревського, 31, що в Деснянському районі столиці виникла пожежа... По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 7-му поверсі. Вогнеборці, не гаючи часу, відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців будинку. Під час гасіння пожежі вогнеборці по внутрішній сходовій клітині евакуювали із житлового будинку та вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

О 02:50 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:22 - ліквідували.

Квартира в якій сталася пожежа, вигоріла повністю, пошкоджено вхідні двері сусідньої квартири, закопчено стіни та стелю загального коридору.

Причину та обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 5 липня у п'ятиповерховому багатоквартирному будинку в Новій Каховці виникла масштабна пожежа. В той же день поліція затримала підозрюваного у вчиненні пожежі - місцевого жителя, який зловживав алкоголем. Чоловік розповів поліцейським, що вживав спиртні напої, після чого вирішив покурити на дивані й заснув. Сусіди розбудили його тоді, коли в квартирі вже все загорілося.

7 липня суд відпустив винуватця пожежі в Новій Каховці під особисте зобов'язання.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человекВ Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбойНа столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержалиВ центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
Во дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плитВо дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плит
Блок рекламы


Похожие новости
Суд відпустив винуватця пожежі в Новій Каховці під особисте зобов\'язанняСуд відпустив винуватця пожежі в Новій Каховці під особисте зобов\'язання
У Луганській області через лісові пожежі загинула людина, евакуюють мешканців двох селищУ Луганській області через лісові пожежі загинула людина, евакуюють мешканців двох селищ
У Києві через витік газу евакуювали мешканців дев\'ятиповерхівкиУ Києві через витік газу евакуювали мешканців дев\'ятиповерхівки
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осібКількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб
У Кривому Розі поліція затримала 10 осіб за підозрою у збуті наркотиківУ Кривому Розі поліція затримала 10 осіб за підозрою у збуті наркотиків
У Києві жінка намагалася вистрибнути у вікно під час затримання за підозрою в крадіжціУ Києві жінка намагалася вистрибнути у вікно під час затримання за підозрою в крадіжці
МОЗ дозволило послабити карантин у КиєвіМОЗ дозволило послабити карантин у Києві
Последние новости
Подгружаем последние новости